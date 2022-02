Moderno ed elegante, Mercedes EQC è il primo SUV full-electric della Casa di Stoccarda

Novità assoluta prodotta da Mercedes-Benz è Mercedes EQC, il primo SUV completamente elettrico. Le tecnologie all’avanguardia e i numerosi sistemi di assistenza si uniscono per garantire una guida comoda e piacevole.

Espressione del nuovo linguaggio formale del “Progressive Luxury” della Casa di Stoccarda, EQC comunica silenzio e modernità. È caratterizzato da linee pulite e sinuose e sul frontale è presente l’inconfondibile rivestimento in Black Panel, dove sono inseriti fari e mascherina del radiatore.

Il connubio tra lusso e avanguardia è riscontrabile anche all’interno dell’abitacolo. Linee morbide ed essenziali si uniscono a forme geometriche, per massimizzare la user experience. Le finiture sono curate nei minimi particolari, e i dettagli in tonalità rame e oro rosato ricordano la natura “full-electric”. È installato un doppio display da 10,25 pollici, nonché una console centrale dotata di touchpad.

La plancia portastrumenti, rivestita dal raffinato tessuto Sunnyvale (nelle nuance di blu indaco o beige seta) è orientata verso il guidatore. Le bocchette di ventilazione sono racchiuse da superfici in metallo galvanizzato. I paddle presenti sul volante hanno la funzione di regolare l’intensità di recupero energia. Suggestivo è poi l’effetto creato dall’illuminazione: la plancia, infatti, è percorsa da fibre ottiche che si estendono anche nella parte superiore.

Naturalmente, Mercedes EQC è equipaggiata con il sistema di intelligenza artificiale MBUX, al quale sono state aggiunte diverse funzioni specifiche, ad esempio la visualizzazione dell’autonomia o il livello di carico. Anche la navigazione è ottimizzata e calcola autonomamente il percorso più rapido con il minor tempo di ricarica. E a tal proposito, sono stati creati dei comandi vocali su misura, ad esempio “Hey Mercedes, dove si trova la prossima stazione di ricarica?”.

Per ricaricare agevolmente la propria vettura è necessario installare una wallbox domestica, dotata di una potenza fino a 22 kW. Per far sì che la batteria arrivi al 100% sono necessarie circa 11 ore. Invece, per portare il livello dal 10 all’80% occorrono soltanto 40 minuti se si utilizzano le colonnine di ricarica a corrente continua fast charge.

Prerogativa principale di EQC è quella di coniugare performance di guida ottimali, design innovativo e comodità. E tale obiettivo è stato raggiunto grazie alla catena cinematica elettrica compatta per ciascun asse anteriore e posteriore che conferisce all’automobile le caratteristiche di una trazione integrale.

Il veicolo è disponibile nelle versioni Sport, Premium e Special Edition 1886. Variano anche gli allestimenti: Electric Art e AMG Line. Il primo è caratterizzato da uno stile più raffinato, con tocchi di colore di oro rosato. Il secondo, invece è contraddistinto da linee più sportive. Quanto a Mercedes EQC prezzo, si parte da un valore minimo di circa 75.474,00 euro.

Ciò che rende questa vettura unica, infine, è anche la possibilità di scegliere un pacchetto di servizi esclusivi al momento dell’acquisto. Tra questi, ad esempio, la manutenzione del veicolo, un’estensione della garanzia fino a sei anni e un servizio di recupero e riconsegna presso un luogo a scelta.