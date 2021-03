Coronavirus, a Porto Cesare parte l’erogazione di buoni spesa per i bisognosi

Al via a Porto Cesareo, la fornitura di buoni spesa telematici per l’acquisto di beni di prima necessità destinati a nuclei familiari che versano in difficoltà a causa dell’emergenza Covid, per una somma complessiva di quasi 60mila euro.

Il buono può essere utilizzato solo per l’acquisto di beni di prima necessità in negozi convenzionati di cui si può trovare la lista sul sito istituzionale del Comune di Porto Cesareo.

Il valore del buono è calcolato in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare e può essere concesso a una sola persona per nucleo.

I destinatari

Possono accedere al beneficio i cittadini che posseggono i seguenti requisiti: residenza nel Comune di Porto Cesareo al momento della presentazione della domanda; stato di disagio determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19; nessuna percezione di reddito di cittadinanza, Rei, Rem, Naspi e/o altri ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione), o altre misure di pensioni sociali e di invalidità, Reddito di Dignità, ecc.; avere un ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a 10mila.

Nel caso in cui si percepiscano uno o più benefici tra quelli già menzionati, l’accesso al buono spesa digitale sarà consentito a condizione che tali benefici siano stati sospesi all’atto della domanda.

La domanda, corredata di tutte le informazioni sulla procedura da seguire, sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune.