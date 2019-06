‘Estintori ossidati e arrugginiti, sono ancora funzionanti?’ la paura dei genitori a Collepasso. La Preside: ‘è tutto in regola’.

‘Vi inviamo queste foto per farvi notare le condizioni di alcuni estintori all’interno della Scuola Media di Collepasso frequentata dai nostri figli. A noi sembrano pericolosissimi’.

Giunge in Redazione la segnalazione di alcuni genitori dell’Istituto Comprensivo di Collepasso, corredata da un vero e proprio book di fotografie. In primo piano, una raffica di estintori, all’aspetto sicuramente ossidati, certamente usurati.

Si sa, quando si ha a che fare con la salute dei propri figli le precauzioni non bastano mai e la soglia dell’attenzione delle famiglie si è notevolmente e fortunatamente alzata nel corso dei tempi.

Insomma, in caso di incendio quegli estintori così rovinati, così consumati, sono ancora utili, sono in grado di far fronte alle fiamme? La domanda ha un suo perché. In effetti basta guardare le etichette per rendersi conto che gli estintori sono stati omologati a febbraio e la certificazione ha una validità di sei mesi.

Tutto ok con la ricarica, quindi. Il problema è il contenitore, l’involucro che andrebbe cambiato, di norma, ogni dieci anni.

Contattata da noi, la dirigente scolastica, la professoressa Maria Francesca Conte, si è messa immediatamente a disposizione per fare chiarezza.

‘La manutenzione è stata fatta secondo le procedure previste dalla Legge – ha dichiarato la preside – anche perché nessuno più di noi ha a cuore la salute e il benessere dei nostri studenti all’interno dei plessi scolastici. Mi fate notare un problema di usura. Verificherò per prendere atto di quello che i genitori vi hanno segnalato, ma posso dire che tutto ciò che dobbiamo fare lo abbiamo già fatto e che tutto ciò che sarà necessario fare lo faremo immediatamente’.