La magia del Natale arriva a Ruffano: due alberi, i mercatini e la Giostra dei Desideri

Manca meno di un mese a Natale e Ruffano si prepara a riaccendere la magia delle feste. Durante le prossime settimane, infatti, il comune salentino insieme al centro storico di Torrepaduli saranno pieni di addobbi, musica e sapori.

Ad inaugurare la stagione delle festività natalizie sarà l’appuntamento “Accendiamo il Natale”. Domenica 4 dicembre, alle ore 18.15, sarà acceso per la prima volta l’albero di Natale nel centro storico. Il tutto sarà accompagnato dal Coro Gospel Tyna Maria & Just Community, insieme alle pittule offerte dall’Associazione Nover Ruffano ed il pandoro offerto dal supermercato Despar. Inoltre, nella stessa giornata si apriranno le porte della casetta di Babbo Natale: per l’occasione, Babbo Natale sarà in piazza del Popolo per incontrare grandi e piccini.

Per il Natale 2022, poi, una grande novità per Ruffano che ospiterà la Giostra dei Desideri già vista negli spot pubblicitari Bauli e Gucci, e nella fiction Don Matteo.

Il centro storico del borgo salentino ospiterà i mercatini artigianali il 4, il 17 e il 18 dicembre dove sarà possibile trovare pittule, waffle, vin brûlé, pucce, cioccolata calda e tanto altro.

Oltre all’albero di Natale nel centro storico, anche a Torrepaduli, in piazza Carmelitani, ci sarà un albero che sarà acceso giovedì 8 dicembre dalle ore 18.15 con il Coro Femminile Studio D con “Ad Incantationem”.

Infine, per l’epifania 2023 è previsto il volo della Befana sul centro storico di Ruffano.

“La magia del Natale è una preziosa occasione di convivialità – ha spiegato l’assessore alla cultura Pamela Daniele – ancor di più in un momento storico dalle difficili contingenze. Per questo, anche quest’anno, abbiamo voluto coltivare al meglio lo spirito natalizio, confermando le proposte di successo ed aggiungendone di nuove”.

“Accendere il Natale ci permette di valorizzazione il nostro centro storico e renderlo ancora più accogliente ed attraente”, conclude il sindaco Antonio Cavallo. “Un ringraziamento va a quanti hanno preso parte all’allestimento in questi giorni. Un impegno importante per rendere Ruffano sempre più accogliente e per continuare a valorizzare i suoi già apprezzati borghi antichi”.