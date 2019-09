“Oltre i cento passi”, Giovanni ricorda il fratello Peppino Impastato a Novoli

A 41 anni di distanza dal suo assassinio, la figura di Peppino Impastato resta sempre viva, il giornalista che fino all’ultimo si è opposto a Cosa Nostra. “Rendere giustizia. Il valore della legalità nella società, nella politica e nell’economia del Paese”, è questo il tema dell’evento dedicato al giornalista siciliano. Ad ospitare l’appuntamento di lunedì 23 settembre sarà il teatro comunale di Novoli, in piazza Regina Margherita, a partire dalle ore18:30.

Ospite d’eccezione della serata sarà Giovanni Impastato, fratello del più tristemente noto Peppino, e autore del libro “Oltre i cento passi”. A dialogare con lui, ci saranno molte autorevoli personalità del mondo della cultura e della comunicazione, nonché uomini di legge.

Sul palco si confronteranno Salvatore Cosentino, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, Rossano Adorno, Professore Associato di Diritto Processuale Penale presso l’Università del Salento, Mariano Longo, Professore Ordinario di Sociologia Generale presso l’Università del Salento e Valentina Pierro, Criminologa e Vicepresidente Ass. Mama Dunia.

A fare gli onori di casa, invece, saranno Emmanuela Rucco, Presidente di Nova LiberArs a.p.s., Marco De Luca, Sindaco di Novoli, Sabrina Spedicato, Assessore alla Cultura del Comune di Novoli, e Cosimo Valzano, Presidente del Consorzio dei Comuni del Nord Salento Valle della Cupa.

“Non è mai stato facile trovare le parole giuste per denunciare il malaffare, la delinquenza, il dolore procurato a centinaia migliaia di persone ed alle loro famiglie soltanto per la bramosia di potere e di ricchezza” dichiara Emmanuela Rucco. “Ma non è mai facile soprattutto trovare il coraggio di pronunciarle quelle parole. Lunedì 23 settembre assisteremo alla testimonianza di chi, per quelle parole, ha pagato un prezzo molto alto ma non si è mai arreso. Anzi, continua imperterrito nella propria battaglia solo e soltanto per amore della verità e della giustizia. Perché, come è scritto, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi”.