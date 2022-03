Ancora più vicina ad imprese e lavoratori. Federaziende intende aprire nuove sedi zonali

Per crescere bisogna radicarsi sul territorio. E Federaziende, la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati, negli ultimi 22 anni si è distinta per la capacità di essere vicina alla propria utenza attraverso un reticolato nazionale di sedi che ha raggiunto ben 700 unità comunali distribuite su 40 province dello Stivale. Ma è giunto il tempo di lanciare il cuore oltre l’ostacolo per essere ancora più presenti sul territorio, in una fase fondamentale per la ripresa e la ripartenza dell’economia, una fase in cui la consulenza ed i servizi all’impresa diventano strategici.

Per questo, con una nota stampa, Federaziende fa sapere che intende aprire nuove sedi zonali dell’organizzazione sul territorio pugliese per accrescere il proprio grado di rappresentatività e servire capillarmente imprese e lavoratori.

Sembra ieri eppure era il 2000,quando un gruppo di giovani studenti universitari della Facoltà di Economia di Lecce, accomunati dal desiderio e dalla necessità di rappresentare e tutelare gli interessi economici delle piccole e medie imprese salentine, decisero di fare rete per fondare un’organizzazione che potesse essere di supporto ad una fetta fondamentale dell’economia del territorio.

Nel 2014 il Ministero dell’Economia ha riconosciutio la rilevanza nazionale di Federaziende ai sensi della legge 311/1973. Innumerevoli i servizi promossi dalla Confederazione ed erogati presso le articolazioni territoriali: Caf, Patronato, Consulenza Fiscale Tributaria e del lavoro, Paghe on line, Rilascio di Smart Card, Spid e Token, ecc.

Federaziende è un vero e proprio hub nella formazione abilitante e professionalizzante per imprese e lavoratori e per la Sicurezza nei luoghi di lavoro. La Confederazione si occupa della gestione delle quote associative (Art-Com, Ca.As.Co., Ds-Agricole, Ds-Oordinarie, Pensionati, P.C.C.F., Imprese Aricole ed Ente Bilaterale).

Come attivare una nuova sede zonale

Gli interessati ad aprire all’interno del proprio comune una sede di Federaziende possono contattare la Direzione Centrale: Via Leverano 78/B 73041 Carmiano (Le). Tel. 0832.606488. E-mail:federaziende@libero.it.