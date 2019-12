‘Salentino più buono dell’anno’. The winner is Fernando Grecuccio, che non dimentica mai chi chiede aiuto

È stato nominato ‘il salentino più buono dell’anno’. Al Pronto Soccorso dei Poveri sono fatti così. Appena c’è bisogno fanno scattare una gara di solidarietà con tanto di giurì d’onore…E al primo posto si è classificato Fernando Grecuccio, salentino di Castrignano del Capo che vive e lavora in Svizzera, a Basilea per la precisione.

Fernando fa della solidarietà una vera e propria ragione di vita, soprattutto per i salentini che non ce la fanno. Lui segue tutto quello che succede nel tacco d’Italia anche dal suo osservatorio d’Oltralpe. Si informa sempre, chiede, si raccomanda e poi soprattutto interviene personalmente.

Nella Vigilia di Natale c’era da risolvere un caso che si era presentato all’associazione guidata da Tommaso Prima. Una mamma che ha perso il lavoro da qualche giorno poiché è venuta a mancare la signora presso la quale si recava a fare le pulizie non aveva nulla da regalare ai suoi bambini e soprattutto non aveva modo di organizzare un piccolo cenone per i suoi quattro figli.

Fernando in vacanza in Salento è stato subito avvisato della situazione ed ha immediatamente posto rimedio in una maniera che preferiamo non raccontare perché la bella solidarietà sa anche mantenere i suoi piccoli segreti. Fatto sta che oggi quei bambini stanno scartando i regali, ieri sera hanno avuto il loro cenone e adesso siamo certi che la macchina della solidarietà che si metterà in moto riuscirà a dare un piccolo lavoro anche alla loro mamma.

Fernando intanto si gode il suo premio, il suo importantissimo premio… Che dura un giorno, però. Poi nuovo giro, nuova gara di solidarietà. Al Pronto Soccorso dei Poveri funziona così!