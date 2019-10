Le macchine di Leonardo Da Vinci in piazza, Caprarica celebra così la festa dei nonni

Sarà un weekend all’insegna di cultura e tanta curiosità. In occasione della festa dei nonni, a Caprarica di Lecce si festeggia in maniera particolare: il 4, 5 e 6 ottobre saranno le macchine di Leonardo Da Vinci del Museo di Galatone ad essere ospitate dal comune salentino.

Realizzate dall’Associazione Creattivamens e dal Prof. Manisco, appassionato e noto conoscitore del genio di Leonardo, saranno esposte nel centro storico di Caprarica a partire dalle ore 18:30 di venerdì. Ad introdurre le macchine di Leonardo sarò un seminario a cura dell’Associazione Crativamens con la partecipazione del Prof. Manisco, seminario che si svolgerà nella scuderia della Fam. Greco in Via Matteotti.

A seguire in piazza sarà possibile degustare bontà del Panificio Verri e di Per…Bacco, enoteca ricca di goloserie, grazie alla collaborazione del Comitato Festa Patronale.

Per sabato, invece, tenetevi pronti per un momento molto suggestivo. Alle ore 21:00, infatti, in Piazza Vittoria ci sarà lo sparo della mitragliatrice inventata da Leonardo. E prima della dimostrazione, a coinvolgere ed emozionare il pubblico sarà l’esibizione musicale dell’Ensemble Concertus ispirata a Leonardo Da Vinci, nell’antica scuderia della Famiglia Greco. A seguire, poi, in piazza sarà possibile degustare tanti piatti tradizionali, grazie all’organizzazione del Comitato Feste Patronali.

Per il gran finale di domenica, invece, si comincia con la Santa Messa in Piazza Vittoria per nonni e nipoti. A seguire, poi, un laboratorio per bambini che li metterà in contatto con il genio leonardesco, grazie all’associazione Cromatica ed a Mauro Scarpa, dal titolo ‘Leonardo’, anche questo ospitato dalla scuderia della Famiglia Greco. In piazza sarà possibile degustare appetitosi aperitivi grazie al Comitato Feste Patronali, al Panificio Verri ed a Per…Bacco.

Un’occasione che permette ai bambini di Caprarica e non solo di scoprire il genio del ‘nonno’ di tante strumentazioni moderne e contemporanee, in modo allegro e condividendo con i nonni questo percorso di scoperta.