Fidas Ruffano dona mille euro per i bambini affetti da tumore e mascherine alla scuola del paese

È in occasione del 43esimo anniversario della Fidas Ruffano che ha l’associazione ha deciso di donare 1000 euro all’associazione Onlus Genitori Onco-Ematologia Pediatrica “Per un sorriso in più” dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. È stato un anno difficile quello che si è concluso da solo un paio di mesi, un anno che ha messo in crisi tutto il Paese. Se, da un lato, la pandemia ha messo in crisi il sistema sanitario e quello economico di tutta Italia e del Salento, dall’altro la solidarietà non ha smesso di essere al centro dell’attenzione di tutti.

Nel 2020, infatti, Fidas Ruffano ha raggiunto un record molto positivo: 770 donatori di sangue ed emocomponenti, per la prima volta nella storia della sezione di Ruffano. È, dunque, in occasione dell’anniversario e per celebrare questo record che l’associazione ha deciso di donare la somma di denaro.

Oltre alla somma destinata all’associazione “Per un sorriso in più”, Fidas Ruffano ha deciso di contribuire alla sicurezza dei bambini della comunità mettendo a disposizione dell’Istituto Comprensivo di Ruffano mascherine chirurgiche e gel igienizzante per le mani, fondamentali per fare fronte alla diffusione del virus Covid 19. “Tutto questo – commentano – è stato possibile grazie alla dedizione e al forte senso di solidarietà che contraddistingue i nostri donatori, per questo li ringraziamo certo che anche quest’anno sarà un anno all’insegna del dono”.