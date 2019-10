‘Che hai fatto a questo cuore che ti voleva’, la filastrocca di Miriam Perrone sull’amore che fa rinascere

L’amore è spesso pena, sofferenza, dolore. Talvolta incomprensione. Ma nulla fa rinascere una persona più di questo sentimento così forte. Amare vuol dire rinascere, nascere una seconda volta, venire nuovamente alla vita. Sullo sfondo di un Salento contadino al cui ricordo Miriam Perrone è molto legata nell’immersione più completa al fascino pizzicato dalla taranta, ecco la nuova filastrocca domenicale della scrittrice che ha scelto il dialetto per esprimere il suo mondo interiore.

Fimmina mia,

ce ‘nci ha fattu,

a stu core ca ti Ulia..

Ieri pensieru fissu,

ti la matina,

sino a finché la luce nu si ni scia..

Dru giurnu ti iddi ballare

e me tissera ca fimmina pizzicata,

t’era chiamare.

Ritai allu miraculu

cu mi salva dra fimmina

ti l’animu ‘ngarbatu,

e allu puzzu ti San Paulu m’ ane purtatu,

di tie naggiu parlatu

e lu miraculu,

cu dr’acqua binittita,

n’è mannatu.

Ha spicciatu,

cu ti chiamane fimmina pizzicata,

mo finalmente, tieni Lu sguardu te na fimmina ‘nnamurata….

Traduzione

Donna mia, cosa hai fatto a questo cuore che tanto ti desiderava.. Eri un pensiero fisso, dal mattino sino a sera.. Un giorno ti ho visto ballare e il paese parlava di te,e ti etichettava come una donna pizzicata dalla taranta. Gridai e chiesi il miracolo, e mi portarono al pozzo di San Paolo, dove pregai al suo cospetto per la tua guarigione e lui con la sua acqua benedetta, ti donò’ il miracolo.. Il tuo sguardo oramai era rilassato, Non più quello di una donna pizzicata, ma di una donna che riusciva, oramai a guardarmi con amore!

La foto di copertina è di Federica Dell’Anna