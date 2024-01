A Nardò, in arrivo un finanziamento per l’acquisto di attrezzature sportive per le persone con disabilità

Il 2024 si apre con una buona notizia per Nardò e per le persone con disabilità della città.

La Regione Puglia, infatti, ha finanziato con 29mila 400 euro un progetto del Comune che prevede la fornitura di attrezzature sportive alle associazioni che si occupano di disabilità e alle associazioni sportive. L’obiettivo è quello di consentire a chi vive la disabilità di praticare attività sportiva fornendo in comodato d’uso gratuito proprio alle associazioni del territorio le attrezzature sportive. Si procederà, quindi, all’acquisto di attrezzature e ausili sportivi necessari per lo sviluppo della forza, della resistenza e del coordinamento, abilità necessarie per l’orientamento a qualsiasi disciplina sportiva (agonistica e non). Saranno coinvolte, come detto, tutte le associazioni che lavorano nell’ambito della disabilità e le associazioni sportive che vorranno fare attività sportiva per le persone con disabilità.

Si tratta di risorse della misura B (Organizzazione di servizi di sostegno in ambito sportivo) dell’avviso pubblico della Regione Puglia finalizzato all’assegnazione delle risorse regionali del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità del Ministero per la Disabilità.

“Il tema dell’inclusione, dell’accessibilità e del sostegno delle persone con disabilità ha un’importanza assoluta – evidenzia il presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport Antonio Tondo – ed è giusto e utile fare leva sullo sport per favorire tutto questo. Attraverso la pratica sportiva, infatti, la persona con disabilità può mettersi in gioco, imparare a controllare il proprio corpo, sviluppare il senso di autoconsapevolezza e la fiducia nelle proprie capacità, scoprire di avere abilità inaspettate e, infine, integrarsi meglio nei gruppi sociali. Utilizzeremo al meglio queste risorse preziose per mettere a disposizione delle associazioni le attrezzature di cui hanno bisogno”.