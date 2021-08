Il caldo ha le ore contate. Cercate gli ombrelli, sono previsti temporali

Il caldo ha le ore contate. L’anticiclone africano, protagonista indiscusso dell’estate, è pronto a battere la ritirata. Dopo aver regalato temperature da ‘record’ come i 50 gradi sfiorati a Floridia, in provincia di Siracusa, che ha ‘rubato’ il primato europeo segnato da Atene, l’asticella della colonnina di mercurio segnerà valori più freschi, a tratti inferiori alla media della stagione. Almeno in alcune zone del Paese.

Secondo le previsioni, un vortice di bassa pressione cambierà le carte in tavola. E lo farà a suon di temporali che toccheranno gradualmente tutte le regioni, da nord a sud, Puglia compresa. Attenzione, quindi, perché gli acquazzoni potrebbero essere violenti. La data da segnare sul calendario (per ricordarsi di prendere l’ombrello, accantonato da mesi) è quella di mercoledì 25 agosto, quando toccherà al Sud fare i conti con i rovesci.

Non solo, dopo la pausa tranquilla di venerdì, il maltempo potrebbe rovinare weekend, anche se non ovunque. Sabato 28 e domenica 29 agosto il tempo sarà capriccioso. Una brutta notizia per chi ha scelto l’ultima settimana di agosto per andare in vacanza. Una buona fetta di turisti, considerando le prenotazioni fino a settembre.

Capitolo temperature. Il clima più fresco spazzerà via il caldo afoso e il ricordo di un’estate ormai agli sgoccioli. Ma se sarà un addio dell’anticiclone (visto che a settembre scatta l’autunno meteorologico) o solo un arrivederci è ancora presto per dirlo.