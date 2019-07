Fish and Gin Festival: tra street food, distillati e tanta musica parte la seconda edizione

Se siete appassionati di gin e vi piace degustare l’amato distillato in moltissime delle sue varianti, non potete assolutamente mancare all’evento di San Donato, dal 15 al 17 agosto. La seconda edizione di Fish and Gin Festival ripropone il connubio perfetto tra gli aromi di 100 Gin Premium e lo street food tutto riservato ai sapori del mare. L’appuntamento è per il mese prossimo presso gli impianti sportivi di San Donato di Lecce.

Protagonista assoluto delle tre giornate sarà l’alcolico che ha conquistato generazioni di appassionati e intenditori. Da degustare in purezza o insieme a della soda in moltissimi cocktail, il Gin porta con sé una lunga tradizione. Tra stand tutti dedicati al Gin, musica e divertimento, curiosi e appassionati potranno approfondire la storia del distillato di bacche di ginepro.

Tre serate, poi, che non lasceranno da parte la musica, per un divertimento tutto assicurato. Si parte il 15 tosto con i Sud Sound System e si prosegue il 16 agosto con gli Après La Classe. Il gran finale del 17 agosto è invece affidato all’irresistibile show del Festival Bar Italia, con il meglio della musica italiana tutta da ballare.

Dal raffinato sushi al pratico fish&chips

Hamburger gourmet, gustose fritture di pesce, paelle fumanti, sushi e l’immancabile fish&chips saranno co-protagonisti dell’appuntamento in tre serate. A deliziare il palato di famiglie, amici e appassionati, sarà proprio lo street food a base di pesce che bene si sposa con i sapori iconici del Gin. E ogni visitatore potrà scoprire quale delle 100 varianti di Gin premium meglio si sposa con il piatto di pesce che preferisce.

Ad accompagnare le degustazioni ci sarà musica live e djset, animazione per bambini, luna park e mercatini per un evento adatto anche ai meno abituati al gusto del gin, dall’intenditore al semplice curioso, dal buongustaio all’appassionato di musica, sempre strizzando l’occhio ai bambini, che potranno anche loro trovare il loro divertimento tra luna park e animazione, per un grande evento pronto ad accogliere proprio tutti.