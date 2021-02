Niente fondi per Lupiae Servizi ma lavori ad altre società, l’allarme dei lavoratori della partecipata del Comune di Lecce

Riduzione dell’orario lavorativo ma fondi destinati ad altre società. Non è tardato ad arrivare il grido di allarme da parte dei lavoratori della Lupiae Servizi che lamentano il trattamento a loro riservato. “La Lupiae Servizi dovrà mantenersi con le sue stesse forze”, dichiarava il sindaco ai dipendenti della Società partecipata dal Comune di Lecce. Ma gli unici a doverci rimettere sono stati proprio i lavoratori, hanno spiegato.

Nonostante la rimodulazione dei contratti per i dipendenti della società, i fondi che “l’Amministrazione comunale ieri dichiarava di non avere, oggi, di fatto, sembra vengano utilizzati su altre società fornitrici degli stessi servizi di cui si occupa Lupiae Servizi”, hanno spiegato.

Ad occuparsi della manutenzione del Verde Pubblico è Lupiae Servizi, anche se in città opererebbe anche un’altra azienda. Ed è qui che i lavoratori puntano il dito contro l’Amministrazione comunale: “se il Comune non ha la capienza economica per sostenere la partecipata come fa a sostenerne due?”.

Sulla questione è intervenuto anche il Comitato Aziendale Lavoratori Lupiae che ha precisato che “la ripartizione della manutenzione del verde pubblico è avventa anni addietro”, quando la società, a causa delle sue criticità, non era in grado di far fronte ad un carico lavorativo così importante.

“Ci auspichiamo – continuano – che possa continuare a rafforzarsi questa fattiva collaborazione tra Amministrazione e Società e che, pertanto, tutti quei servizi che naturalmente dovrebbero continuare ad essere regolarmente affidati a Lupiae Servizi (e che certamente ridaranno dei benefici economici soprattutto ai lavoratori) possano continuare a essere affidati alla partecipata del Comune di Lecce”.