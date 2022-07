A Gallipoli attive 10 fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti

Dopo l’approvazione nel corso in Consiglio Comunale, con la delibera 25 del 29 aprile 2022 del “Regolamento sulla videosorveglianza”, a partire dal 29 giugno, su tutto il territorio comunale di Gallipoli, sono state posizionate in punti strategici e sensibili, dieci fototrappole al fine di arginare il problema dell’abbandono dei rifiuti. I dispositivi elettronici sono stati posizionati nel perimetro urbano della città, strade extraurbane comprese.

Contrastare l’abbandono dei rifiuti è oggi un tema importante e delicato e dopo le operazioni degli anni precedenti, la volontà dell’Amministrazione comunale quella di installare le fototrappole in modo continuativo al fine di scoraggiare i trasgressori.

“Lavoriamo per la salvaguardia e la tutela della nostra città – ha affermato l’assessore all’Ambiente Rossana Nicoletti – Dopo un lungo lavoro di coordinamento, di studio e analisi del territorio siamo riusciti a portare a termine questo risultato. Quello che ci auguriamo è, in realtà, di avere meno riscontro possibile perché questo significherebbe meno abbandoni e più decoro. Soprattutto, ciò che a volte non è chiaro è che abbandonare i rifiuti vuol dire gravare sulle tasche dei cittadini perché le raccolte straordinarie rappresentano dei costi in più per la ditta incaricata e dunque per l’Ente”

“Sono stati individuati 50 punti idonei per il posizionamento delle fototrappole che saranno ciclicamente spostate per una copertura maggiore – aggiunge il consigliere Silvio Cataldi in qualità di Presidente della Commissione Ambiente. Siamo già stati informati che alcuni trasgressori sono stati catturati dall’occhio attento delle fototrappole, presto si procederà all’individuazione e alla comunicazione ai diretti interessati. Per ogni illecito la sanzione sarà di cento euro: pugno duro contro chi danneggia la città”.

(Immagine di repertorio)