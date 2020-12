A Francesca Caloro e Martino Centonze il Premio di Studio “Giulio Soliani” 2020

È stato assegnato a Francesca Caloro e Martino Centonze il premio di studio “Giulio Soliani” – edizione 2020. Il premio viene bandito dal 2016 per onorare la memoria del professor Soliani, tra i primi docenti degli allora Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Lecce. Grazie al contributo della famiglia Soliani-Mazzotta, con questo premio si vogliono incoraggiare le ricerche dei giovani laureati magistrali dell’Università del Salento, promuovendo lo sviluppo della ricerca di base e l’interesse dei ricercatori nei settori della Fisica Teorica, Fisica matematica e Biomatematica.

Nel corso della cerimonia di conferimento, che si è tenuta online, i premiati hanno illustrato i contenuti delle tesi magistrali: Caloro su “Impact of vacuum fluctuations of quark-antiquark pairs on baryon dynamics” e Centonze su “Statistical Mechanics of the Sejnowski neural network”.

Francesca Caloro, 27 anni, è attualmente dottoranda in Applied Math alla Newcastle University (Regno Unito), all’interno del gruppo di cosmologia; si occupa di teorie di campo conforme nello spazio dei momenti e di loro applicazioni in cosmologia olografica.

Martino Centonze, 28 anni, è attualmente dottorando in Fisica e Nanoscienze all’Università del Salento, con un progetto di ricerca su nuovi metodi di machine learning per la fisica delle alte energie, nell’ambito dell’esperimento Atlas del CERN. È associato all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Lecce.