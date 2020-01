Martano omaggia Franco De Vito: un calendario per il fotografo grico

Oggi, a Martano, alle ore 19.00, presso la sala conferenze Karol Wojtyla, in Piazza Caduti, sarà presentato il calendario realizzato dalla locale Amministrazione Comunale con il sostegno della Regione Puglia (L.R.22 marzo 2012, n. 5, “Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia).

Il calendario è un omaggio al martanese Franco De Vito, fotografo che con professionalità e passione ha documentato la vita quotidiana del Salento e della Grecìa degli anni ’80 e ’90.

Scatti di storia

“Franco De Vito fotografo grico”, questo il titolo del progetto grafico che raccoglie in un calendario alcuni scatti realizzati dal fotografo scomparso del 2004.

Franco De Vito, con uno sguardo attento, amava catturare gli angoli più belli del Salento e oggi le sue pellicole divenute fotografie, narrano la storia di un passato recente.

Il suo lavoro si è concentrato prevalentemente sulla riscoperta dei beni artistici e delle testimonianze del passato del Salento, dai monumenti e i palazzi dei centri storici all’architettura rurale.

De Vito ha, inoltre, testimoniato con la fotografia la persistenza di antichi mestieri attraverso scene di bottega o di vita nei campi passando, così, alle generazioni odierne la storia di una società contadina forte e vitale.

Un patrimonio da raccontare

Un calendario ma anche una mappa dei luoghi utile alla scoperta della Grecìa Salentina del suo patrimonio edilizio, dei centri storici e della campagna; un viaggio in un mondo di pietra, per comprendere più a fondo la civiltà e la cultura grica e il rapporto instaurato con l’ambiente insediativo salentino.

Il calendario offre un assaggio del formidabile archivio di Franco De Vito, oggi custodito dalla famiglia, e ci pone di fronte a immagini e scorci di un territorio per certi versi ancora oggi sconosciuti; scatti di un Salento precedente alle grandi ondate turistiche e mai da cartolina; attimi di vita contadina e pratiche rurali che da lì a poco sarebbero state del tutto dismesse.

Ai saluti del sindaco di Martano, Fabio Tarantino e del presidente dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina Roberto Casaluci, seguiranno gli interventi di Giovanni Chiriatti della casa editrice Kurumuny che ha prodotto il calendario, Alberto Giammaruco che ha curato il progetto grafico e Paolo Protopapa, professore di filosofia, legato a De Vito da un profondo rapporto umano.

Al termine della presentazione sarà possibile ritirare gratuitamente il calendario.