Frutta fresca da donare agli anziani che vivono da soli, l’iniziativa di Pronto Soccorso dei Poveri

Sono tantissimi gli anziani che vivono da soli e che non sempre hanno compagnia durante la giornata o hanno la possibilità di uscire a fare la spesa, cercando i prodotti migliori come la frutta fresca. Parte in questi giorni l’iniziativa di Pronto Soccorso dei Poveri che da sempre si occupa delle persone fragili e più bisognose. Complice anche il caldo torrido di questi giorni, inoltre, non è indicato per gli anziani uscire di casa, rischiando di sentirsi male.

In questi giorni, infatti, l’associazione guidata da Tommaso Prima ha lanciato l’iniziativa per donare frutta fresca agli anziani che vivono da soli. Per partecipare all’iniziativa e donare frutta agli anziani che vivono da soli è possibile contattare Tommaso Prima al numero 3469537000.