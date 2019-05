Matteo Salvini a Lecce, in Prefettura c’era anche FSP. Galati: ‘abbiamo illustrato al Ministro i problemi della Polizia’

Doppio appuntamento nel capoluogo barocco per il leader della Lega, Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno ha fatto tappa prima in Prefettura per siglare il patto sulla sicurezza urbana e, una volta conclusa l’impegno istituzionale, in piazza Sant’Oronzo per un comizio a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Saverio Congedo, sul palco insieme a tutta la squadra del Carroccio.

Ma nel Palazzo che si affaccia su via XXV luglio c’era anche il Sindacato FSP – Federazione Sindacale Polizia con il segretario regionale Giuseppe Galati che, insieme ad altre sigle del settore, ha illustrato al vicepremier le principali esigenze del corpo salentino.

Un’occasione di confronto per il segretario regionale. «È stato un incontro utile per discutere delle problematiche legate alla sicurezza (carenza di personale e di mezzi in tutti gli uffici di Polizia, evidenziando soprattutto l’età media decisamente avanzata di tutti gli operatori)» si legge in una nota.

Non solo. È stato chiesto al Ministro dell’Interno di accelerare le procedure per la realizzazione della nuova Questura, una sede ‘all’altezza della città di Lecce’. Punto su cui il leader del Carroccio si è soffermato nel corso della firma del Protocollo. «L’incontro è risultato proficuo in quanto Salvini si è reso disponibile a trovare una soluzione» ha dichiarato Galati.

L’ultimo pensiero della Federazione Sindacale Polizia è stato rivolto alla ragazza 17enne rimasta ferita nell’agguato al Gazebo della Lega e ai militanti aggrediti domenica in piazza Sant’Oronzo. «La violenza non ha giustificazioni» chiosa il segretario regionale.