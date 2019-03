Furgoncini Stp abbandonati in un parcheggio, Tommaso Prima: ‘Regalatecene uno, ci serve per fare beneficenza’

‘Chiediamo alla Stp di donarci almeno uno di quei furgoncini abbandonati da anni presso un distributore di benzina che si affaccia sulla tangenziale. Anziché lasciarli ulteriormente usurare sotto le intemperie, perché non ce ne fa dono così che noi si possa andare in giro per portare beni di prima necessità e prodotti alimentari alle tante famiglie che la nostra associazione assiste? Ci penseremmo noi a sistemarli, a rimetterli in moto e a farli diventare uno strumento di carità, piuttosto che vederli diventare ferrovecchio in un parcheggio fuori città!’

La richiesta di Tommaso Prima, presidente dell’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri, è diretta. Come al solito Tommasone ci mette la faccia. ‘Chiedere è lecito, rispondere è cortesia’ ci dice al telefono.

‘Purtroppo le famiglie in crisi aumentano sempre di più e fortunatamente aumentano anche i benefattori che ci consegnano tanti prodotti alimentari da distribuire. Ma ormai le nostre autovetture si stanno facendo vecchie, si sono letteralmente consumate da quando svolgiamo questa autentica missione. E allora ci siamo chiesti: perché la Stp non ci viene incontro? Sono mesi e mesi che vediamo quei furgoncini abbandonati in un parcheggio. Abbiamo saputo anche che qualche malintenzionato ha provato a forzarli per prendere pezzi di ricambio. Ma evidentemente a Stp non servono più. E allora perché non darli a noi? Sapremmo noi come sistemarli, riadattarli, metterli di nuovo in carreggiata e trasformali in strumento di carità, in mezzi di generosità. Noi proviamo a chiedere, poi vediamo cosa l’Stp ci risponde’.

Insomma la richiesta è partita. Chissà cosa risponderà l’azienda.