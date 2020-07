‘Nessun bambino deve rimanere senza gelato’, la nuova iniziativa di solidarietà del Pronto Soccorso dei Poveri

Gelati per tutti i bambini che vivono in famiglie in gravi difficoltà economiche e che magari non possono permettersi di acquistare un piccolo dolce pensiero per i loro ‘cuccioli’.

Anche quest’anno ritorna l’iniziativa del Pronto Soccorso dei Poveri che vuole portare un sorriso in tutte quelle famiglie che stanno attraversando un momento difficile e talvolta non hanno le risorse sufficienti per fare la spesa. Spesso, troppo spesso, per acquistare i generi di prima necessità si deve rinunciare a qualcosa e non di rado si rinuncia al gelato, da sempre il dolce preferito dei bambini soprattutto nel periodo estivo.

‘Quando consegniamo i pacchi alimentari – ci racconta il presidente del Pronto Soccorso dei Poveri, Tommaso Prima – in tanti ci chiedono se siamo riusciti ad inserire una confezione di gelati. Ma le risorse scarseggiano, le donazioni dei benefattori non bastano a soddisfare tutte le richieste d’aiuto e allora quasi mai riusciamo ad acquastare confezioni di gelati’.

L’associazione ha così pensato di lanciare una campagna di solidarietà esclusivamente rivolta all’acquisto di gelati per i bambini di famiglie bisognose o per quelli che vivono in case-famiglia o all’interno di istituti.

‘Ci sono 3 modi per aiutarci in questa nuova sfida…

1) Inviare una piccolissima offerta (ogni confezione di gelato-biscotto ‘Royal’ costa 4,00 euro) all’iban IT27 R076 0116 0000 0100 5570 955;

2) Chi è di Trepuzzi o abita vicino alla città del Nord Salento può recarsi al negozio della Sig.ra Anna Pellegrino in Via Petrarca (Zona Cimitero), acquistare i gelati che poi passeremo noi a ritirare e consegnare;

3) Potete acquistare direttamente i gelati che preferite, chiamarci e andare insieme dalle famiglie che seguiamo come Associazione per consegnarli e magari scambiare qualche chiacchiera con loro perchè la solidarietà è ancora più bella quando si mischia con l’amicizia’.

Per aderire al prgetto, basta chiamare il 346.9537000