Giornata Mondiale del Rene, al “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli un incontro informativo

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, che quest’anno si celebra il 10 marzo, il Dipartimento Nefrodialitico dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce organizza un incontro informativo per la mattinata del 10 marzo alle 10.30, presso la Sala Convegni dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli, allo scopo di approfondire le malattie renali e le attività di prevenzione e trattamento nella Asl.

Saranno presenti il Direttore di Dipartimento Nefrodialitico Marcello Napoli; i Responsabili delle UOSVD Nefrologia e Dialisi di Casarano G. Morgante, Gallipoli A D’Amelio, Galatina G. Sandri e Scorrano F. Russo; il Presidente della Sezione Apulolucana della SIN E. Ferramosca; il delegato provinciale della Fondazione Italiana Rene E. Sozzo; rappresentanti dell’Associazione Nazionale Emodializzati; il Direttore Medico del nosocomio ionico Eligio Catamo,;il Presidente dell’Ordine dei Medici Donato De Giorgi e il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva.

Le malattie renali sono in continuo aumento e i pazienti in trattamento emodialitico sostitutivo aumentano in maniera sensibile: sono circa 800 i pazienti al momento in dialisi all’interno della delle strutture di “Via Miglietta”.

L’iniziativa ha il sostegno e il patrocinio della Società Italiana di Nefrologia, Fondazione Italiana Rene, Asl Lecce, Ordine dei Medici di Lecce e Associazione Nazionale Emo Dializzati.