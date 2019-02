Giornata della Vita Consacrata, a Lecce incontro in Piazza Duomo con Monsignor Seccia

Sabato 2 febbraio a Lecce sarà celebrata la Giornata Mondiale della Vita Consacrata, nel Palazzo del Seminario, in Piazza Duomo. La giornata, che arriva ormai alla sua 23esima ricorrenza, celebra, a partire dalle 9:30, la scelta di un numero significativo di consacrati per il territorio leccese. Le famiglie religiose della diocesi potranno riunirsi per l’intera giornata, insieme all’arcivescovo Michele Seccia.

Nella mattinata di sabato, i consacrati e le consacrate che si sono detti disponibili sosterranno l’eucaristia per un tempo prolungato. A loro, nella Cappella del Seminario, potrà unirsi chiunque lo desideri. L’incontro con l’arcivescovo aprirà la seconda metà della giornata, a partire dalle 15.00, con una riflessione sul significato della giornata, accompagnato da momenti di festa e di preghiera.

La Giornata Mondiale della Vita Consacrata interessa Lecce in maniera considerevole. La presenza di consacrati sul territorio è significativa e conta numerose comunità, istituti e congregazioni. Gli 11 tra istituti e congregazioni maschili contano 48 religiosi, mentre i 20 istituti femminili arrivano a ben 240 religiose, per un totale di quasi 300 consacrati. A questi si aggiungono istituti secolari e monasteri di clausura.

Al termine delle attività previste, tutti i partecipanti si sposteranno nel Duomo per celebrare una messa. Questa sarà un’occasione per i consacrati di rinnovare il loro voto di professione religiosa.