“Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari”, le iniziative della Asl di Lecce

Il 12 marzo di ogni anno si celebra la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.

L’iniziativa si celebra in concomitanza con la Giornata europea contro la violenza sui sanitari indetta su proposta del Consiglio degli Ordini dei medici europei (CEOM), per assicurare una maggiore rilevanza ed efficacia delle attività di sensibilizzazione a una cultura che condanni ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità.

“Purtroppo i casi di aggressioni e minacce a operatori sanitari e socio-sanitari non sono più così rari e mettono a dura prova il clima lavorativo nelle strutture sanitarie, in quelle di Emergenza Urgenza in particolare, contribuendo a creare tensione e paura. A ridosso della giornata di domani abbiamo messo in campo una serie di iniziative, che naturalmente non esauriscono l’impegno della Direzione strategica rispetto a questo delicato tema”, afferma Stefano Rossi Direttore Generale della Asl di Lecce.

“Abbiamo avviato un Corso di formazione ‘Comportamenti assistenziali e comunicativi in Pronto Soccorso’ – prosegue – proprio per supportare i nostri operatori nella costruzione della relazione con pazienti e familiari, nella ricerca e adozione di approcci empatici, in grado in alcuni casi di arginare tensioni e allontanare conflitti. Siamo partiti lo scorso dicembre nell’Ospedale di Gallipoli, poi il 13 e 16 febbraio il corso ha fatto tappa nell’Ospedale di Casarano, il 6 marzo il corso si è tenuto nel Dea Fazzi dove sarà ripetuto il 4 e il 18 aprile. Il 19 aprile sarà la volta di Copertino.

Al tempo stesso, in accordo con la Prefettura e la Questura di Lecce, stiamo istituendo accanto al Triage del Pronto Soccorso del Fazzi una postazione della Polizia di Stato, che potrà intervenire in caso di necessità. Il ponte radio e il kit ‘allarme sos’ è già attivo nei Pronto Soccorso degli Ospedali Fazzi di Lecce, Copertino, Gallipoli e Casarano. Nei prossimi giorni verranno completate le installazioni nei Pronto Soccorso di Scorrano e Galatina.

Colgo l’occasione – conclude – per esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza a tutti gli operatori e a tutte le operatrici che ogni giorno, in trincea, si ritrovano a gestire situazioni complesse e a subire anche minacce e aggressioni. Si tratta di casi sporadici che occorre in ogni caso stigmatizzare e sanzionare” ha dichiarato il Direttore generale Stefano Rossi.