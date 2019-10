Giornata Nazionale della Protezione Civile, un focus in Prefettura sui rischi idrogeologici in Salento

Si è svolto in Prefettura, organizzato dal Prefetto Maria Teresa Cucinotta, d’intesa con la Regione Puglia, con i sindaci della provincia e i rappresentanti del Sistema di Protezione Civile, un incontro in occasione della Giornata Nazionale della Protezione Civile.

La giornata che verrà celebrata il 13 ottobre di ogni anno, consente di dedicare su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione e informazione ai temi dedicati nella direttiva congiunta del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno e del Capo di Gabinetto di Protezione Civile nazionale.

All’ordine del giorno della discussione lo stato delle pianificazioni di Protezione Civile ai vari livelli e un focus sul rischio idrogeologico e idraulico nella provincia di Lecce.

Il programma dei lavori

Dopo i saluti del Prefetto; dell’Assessore regionale all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone; del Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini e del Presidente della Provincia, Stefano Minerva, i lavori hanno preso il via con le Relazioni tematiche del Comandante dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Bennardo; del presidente dell’Autorità di Bacino, Stefano Pagano; del Responsabile gestione Fesr del servizio di Protezione Civile, Francesco Vito Ronco e di Tiziano Bisantino, Responsabile del Centro Funzionale Regionale.

Nel corso degli approfondimenti, non si è tralasciato di indicare, allo scopo della stesura del Piano comunale di protezione Civile, le basi tecniche per reperire le informazioni sui rischi propri del territorio di ciascuna amministrazione, come gli studi messi a disposizione dell’Autorità di Bacino, oltre agli strumenti economico-finanziari da attivare attraverso i Por che a breve saranno pubblicati. Ciò allo scopo di sostenere i sindaci, secondo le linee guida regionali per la redazione dei piani, pubblicate sul Burp nr. 97 del 27 agosto 2019.

I suddetti piani confluiranno, attraverso il nuovo sistema S.IN.A.P.S.I. (Sistema Integrato di Analisi, Previsione, Sorveglianza e Informazione) della piattaforma – implementata non colo dai comuni, ma nache dagli organi di soccorso tecnico come i Vigili del Fuoco – che garantirà in emergenza la pronta consultazione dei piani ai componenti del sistema di protezione civile, acquisendo informazioni indispensabili e urgenti, a partire dai contatti con i referenti delle funzioni di supporto alle aree di soccorso, a quelle di accoglienza e ai siti di ammassamento di materiali e mezzi, fino alla viabilità da percorrere senza rischi e ogni altra notizia utile a soccorritori e cittadini.