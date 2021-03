All’Università del Salento torna la “Giornata di studi contro il razzismo”, appuntamento con un seminario online

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, domenica 21 marzo 2021 torna all’Università del Salento la “Giornata di studio sul razzismo”: appuntamento online, dalle ore 9.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è curata dai professori Fabio Ciracì, Stefano Cristante e Attilio Pisanò, mira a «evidenziare l’impegno di tutta la comunità accademica UniSalento nei confronti di un fenomeno che, a causa di ignoranza e paura, è divenuto dilagante e che è possibile combattere solo attraverso la conoscenza e la cultura», è organizzata in collaborazione con il Consiglio degli studenti e quest’anno vede protagonisti proprio gli studenti.

«Le relazioni in programma saranno tenute dalle studentesse e dagli studenti che, sulla base di un’apposita call, hanno inviato proposte di discussione», spiega il coordinatore dell’iniziativa Fabio Ciracì, «A dialogo con i docenti del nostro Ateneo, gli interventi mirano a offrire strumenti di comprensione del fenomeno del razzismo, che deve essere contrastato con le armi della ragione e della scienza».

Il programma

Dopo i saluti dei docenti organizzatori, l’incontro vedrà gli interventi di Stefano Alparone su “Razzismo e aporofobia”, a dialogo con il professor Antonio Ciniero; Stefania Bianco su “Questo è razzismo ambientale!”, a dialogo con il professor Stefano Cristante; Isabella Hernandez su “Jes like any white man? A proposito di Nascita di una nazione di D. W. Griffith”, a dialogo con il professor Paolo Tosini; Antonio Lepore su “I diritti LGBTI nel contesto regionale europeo: tra uguaglianza e non discriminazione”, a dialogo con la professoressa Claudia Morini; Chiara Profilo su “Educazione e razzismo”, a dialogo con il professor Fabio Ciracì; Lorenzo Nuzzo su “Il ruolo dell’intellettuale nella questione razzista tra azione e contemplazione”, a dialogo con il professor Fabio Ciracì; Astrid Pelligra su “Le dinamiche di potere tra minoranze etniche e comunità dominante nell’Occidente: da Rodney King all’assalto al Campidoglio”, a dialogo con il professor Daniele De Luca; Federica Siciliano su “Razzismo, intolleranza e discriminazione in Italia”, a dialogo con Daniele De Luca; Rachele Montoro su “La galassia ebrea ortodossa e il confine della donna”.