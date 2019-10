«Troppa umidità, temo per la mia bambina. Cerco casa e posso pagare l’affitto» la richiesta di aiuto a Leccenews24

«Vivo in una casa umida con una bambina di un mese. Cerco una nuova abitazione. Io e il mio compagno possiamo tranquillamente pagare un affitto tra i 300 e i 350 euro al mese. Basta che abbia un sistema di riscaldamento, qualunque esso sia: termosifoni, condizionatori, ecc. L’importante è che mia figlia non soffra per questa maledetta umidità». È un grido di allarme quello lanciato da una giovane mamma che ha deciso di rivolgersi a Leccenews24 per chiedere un aiuto alla nostra community.

Ha bisogno di una casa in affitto nella zona tra Poggiardo, Surano e Nociglia. Non ha problemi economici così grandi da poterle impedire il pagamento di un canone di locazione che, ovviamente, non deve essere esorbitante. Ha solo bisogno che la nuova abitazione non sia una costruzione umida, per evitare alla bambina malanni di sorta.

Le ultime esperienze in termini di ricerca di una casa non sono andate a buon fine. Solo case che presentavano le stesse problematiche di quelle in cui si trova o prezzi troppo esorbitanti, fuori dalla portata di una famiglia monoreddito. Consequenziale, il tentativo di chiedere aiuto alla nostra testata che in questi ultimi mesi si sta occupando di dare voce a tantissime iniziative di solidarietà.

L’impressione è quella che il nostro territorio stia facendo ancora troppa fatica per uscire dalla morsa di una crisi economica che è diventata anche sociale. I casi di bisogno e di indigenza aumentano e anche tanto. Fortunatamente non c’è più quella vergogna di un tempo a condividere con gli altri le proprie necessità. Del resto una comunità è tale solo se sa essere compatta, unita, forte nei momenti di bisogno. Siamo certi che anche la richiesta di una casa in affitto sarà risolta.

Per ogni comunicazione ci si potrà rivolgere alla diretta interessata. Questo il numero della giovane signora: 328.2638955