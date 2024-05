Gruppo Enel, il rinnovo degli organismi sindacali premia la Flaei Cisl. Anche a Lecce, con il 68,4% delle preferenze

Nel contesto delle recenti elezioni sindacali per i lavoratori del Gruppo Enel, svoltesi in Italia tra il 13 e il 15 maggio, la Federazione Lavoratori Elettrici e Impiegati (FLAEI) della CISL ha ottenuto un risultato significativo nella provincia di Lecce. Con un’affluenza del 91,4%, la Flaei-Cisl ha conquistato il 68,4% delle preferenze, eleggendo due dei tre rappresentanti RSU, di cui uno dedicato alla sicurezza.

L’adozione delle modalità di voto online ha consentito a oltre 20.000 lavoratori, sparsi in Italia e all’estero, di partecipare alle elezioni in modo sicuro e riservato. Questo approccio innovativo ha reso possibile un’ampia partecipazione, garantendo a tutti i dipendenti la possibilità di esprimere la propria preferenza sindacale.

La Flaei-Cisl di Lecce ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, riconoscendo il sostegno ricevuto da tutte le sedi lavorative della provincia. Questo successo è stato attribuito a un lavoro di squadra attivo e dinamico, caratterizzato da un’armoniosa collaborazione tra tutti i candidati.

La Segreteria della Flaei-Cisl, nella persona di Carlo Gatto, segretario di Flaei Cisl Puglia, ha ringraziato tutti i lavoratori, sia sindacalizzati che non, per aver riposto fiducia nell’impegno sindacale dei candidati. Questa vittoria non è stata solo locale, ma si è estesa anche a livello regionale, con il 55,9% delle preferenze, e nazionale, con una media del 48%.

La CISL di Lecce, rappresentata dalla Segretaria Generale Ada Chirizzi, ha congratulato la FLAEI per il successo ottenuto, sottolineando l’importanza di un sindacato responsabile nel contesto della transizione energetica nazionale.

‘La Flaei Cisl – ha concluso Carlo Gatto- si impegna a costruire un sindacato moderno, riformatore e partecipativo, pur rimanendo saldo nella difesa dei diritti e del benessere dei lavoratori, consapevole del ruolo strategico del settore elettrico nella transizione energetica del Paese’.