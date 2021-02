Una foto con genitori e nonni per sensibilizzare, al via il contest contro le violenze domestiche

Ci guardano crescere, ci amano dal primo momento e fino all’ultimo. Sono i genitori una delle costanti della nostra vita, quelle persone che ci riservano un amore incondizionato, che non ha eguali. Quando diventano anziani sono più fragili, certo, ma restano pilastri fondamentali per ciascuno di noi.

Ma non sono rari, purtroppo, i casi di violenza domestica. Sono tanti gli episodi che riempiono le pagine di cronaca di quotidiani locali e nazionali, dalle violenze fisiche a quelle psicologiche. E questo l’associazione Anna e Valter lo sa bene. È per sensibilizzare su temi così delicati che l’associazione salentina ha deciso di lanciare un contest fotografico sul suo profilo social.

Per partecipare al contest “Il posto della mano” è semplice: basterà inviare una foto ricordo con i propri genitori. Una foto che sia da esempio per tutti, un invito a combattere la violenza. E in tempi difficili come quello che stiamo vivendo, serve più che mai sensibilizzare la comunità a prendersi cura delle persone più fragili.

Il contest

Le regole del contest sono semplici. Per partecipare basterà mandare una foto ricordo con i vostri genitori via messaggio sulla pagina facebook dell’associazione Anna e Valter entro il 28 febbraio. A partire dal 1 marzo, poi, le vostre foto verranno pubblicate sino al 9 marzo. Per partecipare bisogna essere maggiorenni: non si pubblicano, dunque, foto con bambini. La foto che riceverà più like salirà sul podio del contest, aggiudicandosi un premio.