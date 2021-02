Generi di prima necessità e prodotti per l’igiene, Salento Rinasce lancia l’iniziativa “Il Venerdì solidale”

Sono tempi difficili quelli che stiamo vivendo e la solidarietà non è mai abbastanza per far fronte alle difficoltà sempre crescente che tantissimi cittadini stanno incontrando. La crisi sanitaria che da un anno a questa parte sta flagellando il mondo intero è diventata una crisi economica e le persone in situazioni di povertà o di difficoltà stanno diventando sempre di più.

Da sempre al fianco dei più bisognosi, Salento Rinasce non si tira indietro ed anche adesso fa la sua parte, lanciando l’iniziativa “Il venerdì solidale”. Ogni venerdì del mese, infatti, sarà possibile donare generi di prima necessità e prodotti per l’igiene personale da destinare alle persone e alle famiglie più bisognose. Se invece sei un’attività potrai “adottare” un cestino.

L’associazione guidata da Raffaele Longo, ancora una volta, lotta per le persone in difficoltà in tempi bui, che stanno mettendo a dura prova l’Italia intera ed il Salento. Per dare il proprio contributo, il numero da chiamare è il 327.5855754. Anche un piccolo gesto può fare la differenza.