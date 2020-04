La Basilica di Santa Croce splenderà anche di sera con il nuovo impianto di illuminazione artistica

La Basilica di Santa Croce, il simbolo per eccellenza del barocco, splenderà di una nuova luce. Non quella della pietra leccese che ‘scintilla’ quando viene toccata dai raggi del sole, ma quella di una illuminazione artistica che renderà ancor più affascinante la facciata che incanta i turisti e i passanti mettendo in risalto quei dettagli che di sera potrebbero sfuggire. Tutto grazie al progetto di riqualificazione dell’impianto approvato in Giunta. Sarà realizzato a totale cura e spese di Enel Sole, mentre i relativi oneri di manutenzione e di esercizio saranno a carico del Comune di Lecce.

«Abbiamo chiesto ad Enel Sole, che voglio ringraziare, di inserire nella convenzione che prevede l’illuminazione artistica della Chiesa del Gesù e di quella di San Matteo anche la Basilica di santa Croce, un bene prezioso della città, ammirato ogni anno da migliaia di turisti che finalmente potranno apprezzarlo anche di notte» ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Delli Noci.

Dopo il restauro architettonico della facciata – commissionato dalla curia dell’Arcidiocesi di Lecce alla ditta Nicolì – la bellezza della Basilica sarà esaltata anche di sera grazie ad un’illuminazione suggestiva che metterà in risalto l’intera piazza Umberto I.

«L’illuminotecnica – così come è avvenuto nella splendida piazza Duomo grazie al lavoro realizzato di concerto con l’Arcidiocesi e la Sovrintendenza – rappresenta un ulteriore strumento per valorizzare il nostro inestimabile patrimonio storico artistico e per consentire, anche attraverso la diffusione delle immagini dei beni monumentali in rete, di far conoscere e apprezzare in giro per il mondo la nostra bellissima città» ha concluso Delli Noci.

La proposta progettuale

Il progetto prevede l’installazione di complessivi 17 organi illuminanti con tecnologia a LED: 5 proiettori a LED, con ottica asimmetrica wall-washer (a luce radente), posizionati sulla facciata prospiciente il sacro edificio, per valorizzare la parte inferiore dei paramenti murari del prospetto, del secondo ordine e del fastigio e 12 mini apparecchi “lineari”, sempre con tecnologia a LED, che illumineranno il gruppo scultoreo sorreggente la balaustra, da posizionare al di sotto della stessa.

Gli organi illuminanti, così come le relative linee elettriche di alimentazione, risultano perfettamente compatibili con le peculiarità dell’immobile, rispettando il criterio della minima invasività grazie anche al riutilizzo di condutture elettriche esistenti e dei relativi punti di alimentazione.