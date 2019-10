Edoardo Winspeare inaugura l’anno accademico di 50&Più Università, appuntamento oggi alle Marcelline

Sarà Edoardo Winspeare, regista salentino di Depressa, insieme a uno dei suoi più stretti collaboratori, il regista e sceneggiatore Alessandro Valenti, con una lectio magistralis a inaugurare oggi, alle ore 17.00, presso il salone delle Suore Marcelline di Lecce l’anno accademico 2019-2020 della 50&Più Università.

50&Più Università, quest’anno a Lecce al X anno accademico, offre un ricco programma di corsi, seminari ed altre iniziative per lo sviluppo culturale e sociale degli iscritti organizzando corsi, seminari, conferenze, visite guidate, viaggi, concerti.

Il Gruppo 50&Più

50&Più di Lecce è un grande Sistema Associativo che opera per la rappresentanza e la tutela degli iscritti e la promozione sociale degli over 50. Fondata nel 1974, è un’organizzazione forte oggi in tutta Italia di circa 330.000 iscritti offre ai propri soci tutela, assistenza e una vasta gamma di servizi e convenzioni, oltre alla possibilità di partecipare ad un’intensa vita associativa. per affermare l’importanza del loro ruolo nella società odierna e per migliorare la qualità di vita.

L’associazione 50&Più, nel corso degli anni, ha dato vita tra le iniziative di particolare rilievo alle “Olimpiad”, la cui XXVI edizione si è svolta in settembre a Marina di Pisticci. A vincere la sfida a squadre tra le circa 35 province convenute per l’evento, sono stati gli atleti della provincia di Lecce. A loro, oltre alla coppa di Prima Classificata, anche il il Trofeo nazionale 50&.

“Siamo molto felici – ha dichiarato il presidente della 50&Più provinciale di Lecce Marcello Bonatesta – è davvero un risultato eccezionale. Per questa edizione siamo riusciti a coinvolgere 90 partecipanti. Abbiamo lavorato bene perché abbiamo fatto capire loro il senso di questa manifestazione, ovvero una grande occasione per stare insieme e condividere la passione per lo sport in amicizia.