Bagnolo del Salento ha una nuova Stazione dell’Arma, oggi il taglio del nastro

Un importante obiettivo raggiunto per due istituzioni italiane e territoriali: l’amministrazione Comunale di Bagnolo e l’Arma dei Carabinieri.

Nella giornata di oggi, infatti, nel piccolo comune salentino si è svolta l’inaugurazione della nuova stazione della “Benemerita”.

Al taglio del nastro hanno preso parte il Comandante provinciale Col. Giampaolo Zanchi e il sindaco di Bagnolo, Sonia Mariano, che hanno condiviso con la comunità questo momento.

La realizzazione di una nuova sede idonea a fronteggiare le esigenze istituzionali della Stazione locale, adeguata alle reali esigenze del reparto, è stato uno dei punti fermi dell’operato del Comune e dell’Arma.

Tantissime sono state le difficoltà incontrate in questi anni, ma la volontà di assicurare e mantenere la presenza dei Carabinieri nella comunità di Bagnolo del Salento, ha fortemente motivato il primo cittadino ad andare avanti e a sviluppare un continuo e proficuo dialogo con la “Benemerita, Il Prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta e la Regione Puglia, fino alla definitiva realizzazione dell’opera con il trasferimento dei militari presso la nuova sede.

Il Bagnolo del Salento rischiava di perdere un importante presidio per la sicurezza territoriale, in quanto la vecchia caserma era allocata in uno stabile di proprietà privata che versava ormai in condizioni strutturali precarie.

La nuova caserma, che va a sostituire la precedente ormai vetusta, è stata realizzata in una ex scuola materna di proprietà comunale ed è inserita in un contesto urbano ottimale, molto vicino al centro abitato.

La cerimonia di inaugurazione ha avuto inizio alle ore 10.00 ed è stata accompagnata da un cerimoniale scandito da numerosi momenti significativi come la resa degli onori alla massima autorità militare, gli onori ai caduti, la donazione della bandiera Tricolore ed Europea da parte del Sindaco al Comandante della Stazione Maresciallo Magg. Davide Stella, la celebrazione dell’alzabandiera e la benedizione dei locali da parte di S.E. Mons. Donato Negro Arcivescovo di Otranto.

All’inaugurazione erano presenti il Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Brigata Alfonso Manzo, Il Prefetto Maria Teresa Cucinotta, autorità politiche, civili, religiose e militari, nonché il consiglio comunale dei ragazzi e una rappresentanza di alunni.

La cerimonia sarà allietata dalle note suonate dall’orchestra del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Maglie.