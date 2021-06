Apre a Cavallino il “Salento Biomedical District”, venerdì il taglio del nastro

Si svolgerà venerdì 24 giugno con inizio alle ore 10.30 l’inaugurazione a Cavallino, nel Convento dei Domenicani, la sede del “Salento Biomedical District”, nato da un progetto dell’Università del Salento e di Medtronic Italia assieme all’Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR Nanotec) e al Center for Biomolecular Nanotechnologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia (CBN – IIT Lecce).

Dopo il taglio del nastro, in programma una tavola rotonda sui temi cardine del progetto “Formazione, ricerca e innovazione tecnologica per il benessere delle persone e la crescita della collettività”, alla quale parteciperà in collegamento la virologa Ilaria Capua. Non sarà consentito l’accesso al pubblico, mentre si potranno seguire i lavori in diretta online.

Il progetto

Il progetto del “Salento Biomedical District”, nato nel 2020, sviluppa la cultura biotecnologica mettendo a fattor comune le esperienze accademiche e industriali per la creazione di valore nel settore healthcare. Alla luce delle tendenze in atto negli ultimi anni e con il drammatico impatto che l’emergenza Covid-19 ha determinato, il “Salento Biomedical District” è un facilitatore di opportunità, programmi e iniziative per investire sui talenti degli studenti e delle imprese valorizzando così le loro idee ed esperienze. L’ambizione è quella di facilitare la sinergia, il dialogo e la crescita puntando sulle forti potenzialità già presenti sul territorio salentino.

Il progetto è stato sviluppato nell’ambito di Medtronic Open Innovation Lab: l’iniziativa con cui Medtronic intende promuovere innovazione e crescita nel settore dell’healthcare, sostenendo e connettendo hub biomedicali di riconosciuta eccellenza e reputazione con l’obiettivo di creare un “laboratorio diffuso” aperto a tutti i protagonisti del Medtech.

Il programma

Dopo il saluto del Sindaco di Cavallino Bruno Ciccarese Gorgoni, alla tavola rotonda parteciperanno il Rettore Fabio Pollice, il Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, il Presidente e AD di Medtronic Italia Michele Perrino e, in collegamento, il Sottosegretario di Stato al Ministro della Salute Pierpaolo Sileri e il virologo Ilaria Capua, Direttore One Health Center of Excellence – Università della Florida. Modererà i lavori Jole Saggese, caporedattore e conduttore Class CNBC.