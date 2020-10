Unisalento, Raffaele Chiulli inaugura l’anno accademico del Corso in Diritto e Management dello Sport

“Le nuove frontiere dello sport nel mondo” è il tema dell’evento online che inaugurerà l’anno accademico 2020/2021 del corso di laurea in Diritto e management dello sport dell’Università del Salento: appuntamento martedì 13 ottobre 2020, alle ore 11, su zoom (meeting ID: 931 7793 0390) e sulla pagina Facebook del Dipartimento di Scienze giuridiche @giurisprudenza.unisalento.

Ospite dell’incontro sarà il manager Raffaele Chiulli, presidente della Federazione internazionale di motonautica (UIM); presidente di GAISF, che rappresenta 125 organizzazioni sportive internazionali; presidente di SportAccord, che organizza annualmente eventi sportivi tra i quali il “World Sport & Business Summit”; presidente del Forum delle federazioni sportive internazionali (IF Forum) e di ARSIF, l’organizzazione che include le 42 federazioni internazionali riconosciute dal CIO, cinque delle quali parteciperanno ai prossimi giochi olimpici di Tokyo.

«Un’opportunità molto importante per i nostri studenti, che potranno ragionare del futuro dello sport nel mondo assieme a un professionista che ha raggiunto le più alte cariche dello sport internazionale», sottolineano il Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Luigi Melica e il presidente del corso di laurea Attilio Pisanò, «Potremo verificare come lo sport sia un vettore trainante a livello socio-economico, oltre che uno straordinario fattore di aggregazione sociale».

«Ascoltare le parole di uno dei dirigenti più apprezzati ed esperti del panorama sportivo internazionale sarà avvincente per i nostri studenti», aggiunge Stefano Polidori, presidente del corso di laurea in Giurisprudenza, «Chiulli è un profondo conoscitore dello sport, e potrà spiegare sia una pratica universale che riesce a legare popoli e culture diverse, senza frontiere e steccati ideologici, come del resto affermato dai valori dell’olimpismo consacrati nella Carta olimpica».

Interverranno anche il Rettore Fabio Pollice, il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, il professor Stefano Adamo e Paolo Bertaccini Bonoli, direttore dell’Istituto internazionale italiano studi sport e società, vicecampione del mondo master di atletica leggera nella 4×400 metri e italiano 800m.

Il corso di laurea in Diritto e management dello sport è erogato interamente a distanza e vede tra i suoi studenti anche sportivi in attività, ex sportivi, tecnici, dirigenti e funzionari di società sportive; le iscrizioni sono possibili fino al 5 novembre.