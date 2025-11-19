“Un alveare di opportunità”, ‘eCO-in’ celebra i risultati del progetto per la biodiversità e la sostenibilità sociale

A distanza di un anno dall’avvio del progetto definito come “un alveare di opportunità”, ‘eCO-in: modelli di biodiversità e di cultura del lavoro sostenibile’ giunge alla sua conclusione e presenta i risultati raggiunti in un convegno finale in programma giovedì 20 novembre 2025, alle ore 17.30, presso l’Auditorium di Domus Medica (via Lequile 56, San Cesario di Lecce).

​Promosso dall’Associazione Domus Medica in partnership con Fondazione Cucurachi Antonia e Achille Giovanni, Comune di San Cesario di Lecce, Comune di Lequile, IISS “Presta Columella” di Lecce, Asesi – Associazione Servizi Sindacali e il centro medico ‘Domus Medica’, il progetto è stato realizzato nell’ambito del programma ‘Puglia Capitale Sociale 3.0 – Linea A’.

Il progetto ‘eCO-in’ nel corso del suo svolgimento si è attivato per trasformare un’area abbandonata in un vero e proprio hub di sostenibilità, formazione e co-housing sociale, con l’obiettivo ambizioso di formare, durante il corso radicato all’ interno del progetto, persone a rischio di esclusione sociale all’imprenditoria sostenibile e di diffondere una cultura dello sviluppo inclusivo.

Attraverso il corso di imprenditoria sostenibile e apicoltura, il progetto non solo ha generato nuove idee da far evolvere poi in opportunità lavorative ma ha anche promosso la biodiversità, come preziosa ricchezza dell’area territoriale di riferimento. Durante l’attuazione del progetto ci si è attivati per dare i primi albori a una ‘co-house’ quale luogo di incontro e interscambio, favorendo la solidarietà intergenerazionale e l’invecchiamento attivo degli anziani.

​“Il progetto ‘eCO-in’ – afferma la dott.ssa Silvana Cazzante, presidente dell’Associazione Domus Medica odv – è nato dalla volontà di raggiungere un fine sociale: l’integrazione armonica di tutti gli individui nella società attraverso una logica del noi che prenda il posto dell’imperante logica dell’io. Siamo certi che il complesso di esperienze e competenze professionali, tecniche e relazionali potrà andare a costituire un ‘capitale intellettuale’ aggiornato ai continui e rapidi cambiamenti della società moderna. Il progetto ha rappresentato la possibilità di far acquisire competenze, attitudini e comportamenti sani e costruttivi, con il favore di reti di relazioni con la comunità, le istituzioni locali, le aziende e i partner, proponendo un modello di crescita economica socialmente inclusiva ed ecologicamente vantaggiosa”.

​L’incontro finale sarà dunque un momento per ripercorrere il percorso compiuto, analizzare l’impatto sul territorio e guardare alle prospettive future, riaffermando il motto che ha guidato l’iniziativa: «Insieme possiamo creare un futuro migliore per noi e per le generazioni future. Partecipa al progetto ‘eCO-in’ e contribuisci a costruire una comunità più forte, inclusiva e sostenibile!».

​L’evento, moderato dal giornalista Marco Renna, si aprirà con l’introduzione di Silvana Cazzante, Presidente dell’Associazione Domus Medica, e i saluti istituzionali di Giuseppe Distante, Sindaco di San Cesario di Lecce, Vincenzo Carlà, Sindaco di Lequile, Elisa Rizzello, Assessore al Welfare del Comune di San Cesario di Lecce.

​Seguiranno gli interventi di: Maria Luisa De Benedetto, D. S. dell’IISS ‘Presta-Columella’ di Lecce; ​Riccardo Rucco, Direttore di Asesi; ​Giovanni Achille, Presidente della Fondazione Cucurachi – Achille; ​Sabrina Marenaci, Apicoltrice e ​Paolo Marini, Agronomo.