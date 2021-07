Salento-Albania, una cooperazione che unisce e arricchisce. Minerva incontra il Sindaco di Valona

Tessere e sviluppare rapporti che uniscono e arricchiscono due terre divise da pochi chilometri di mare: queste le premesse alla base dell’incontro che si é svolto a Palazzo Adorno, in cui il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva ha ricevuto la visita del sindaco di Valona Dritan Leli.

Questa riunione conferma e consolida il rapporto tra le due comunità già attivo da diversi anni e che proseguirà con progettazioni concrete e attività sui bandi nazionali ed europei della Cooperazione.

“Valona ha fatto importanti passi avanti in ambito turistico e credo che questo sia un tema su cui provare a ragionare insieme, soprattutto in ambito di trasporti più veloci da Otranto a Valona e viceversa, per realizzare un ponte tra le nostre due terre”, ha detto il presidente Minerva. “Siamo a disposizione per ragionare a livello istituzionale rispetto alla crescita infrastrutturale e allo sviluppo turistico, a costruire insieme proposte concrete per connettere le due realtà”.

Erano presenti con la delegazione albanese anche il capo di gabinetto della Provincia di Lecce Andrea Romano, il dirigente del Servizio Politiche europee e servizi sociali Carmelo Calamia, il presidente dell’associazione culturale “Ponti non muri” Antonio Biasco e l’esperto di cooperazione internazionale Vincenzo Fortunato.