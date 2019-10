Al via la Settimana della Protezione Civile, a Castrì di Lecce un incontro informativo

Un incontro informativo destinato agli alunni delle scuole medie e a chi opera nel sociale, il tutto nell’ambito di una campagna di iniziative e comunicazione finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani, sui temi della protezione civile e della resilienza, sulla riduzione dei rischi e della conoscenza delle capacità operative e di intervento delle diverse articolazioni del servizio.

Si svolgerà domani, giovedì 17 ottobre, presso l’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Castrì di Lecce, con inizio alle ore 10.00, un incontro dal Titolo “In caso di calamità cosa sapere cosa fare – Natura – Ambiente – Territorio”. Organizzato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile Locale, Amministrazione Comunale di Castrì e l’Istituto Comprensivo Statale Castrì-Vernole, l’evento vedrà la partecipazione di Antonio Caricato, Assessore alla Protezione Civile di Castrì di Lecce; Giovanni Doria, Coordinatore della Protezione Civile di Castrì e del suo vice Luigi Raho. Modera l’incontro il blogger e social manager, Davide Tommasi.

La manifestazione è stata organizzata in occasione della Settimana della Protezione Civile che si svolge ogni anno in corrispondenza della data del 13 ottobre, giorno in cui si celebra la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri dell’Onu.

La ricorrenza è stata istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri l’1 aprile scorso ed è volta, in particolare, alla diffusione sul territorio nazionale della conoscenza e della cultura di protezione civile, allo scopo di promuovere tra i cittadini l’adozione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione, oltre a favorire l’informazione alle popolazioni sugli scenari di rischio, le buone pratiche da adottare e la conoscenza sulla moderna pianificazione di protezione civile, soprattutto alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo n. 1/2018.