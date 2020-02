Una ‘carezza’ tranquillizza la volpe spaventata, l’incontro da favola di Daiana

Tutti conoscono la ‘favola’ del «Piccolo Principe», il libro di Antoine de Saint-Exupéry tra i più letti e conosciuti del mondo che, pagina dopo pagina, racconta il legame speciale tra il protagonista e una piccola volpe. Un’amicizia coltivata dai ‘riti’: «Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Con il passare dell’ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, inizierò ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore …».

Una volpe per amica

Ma non è solo un racconto di fantasia. Molte volte capita di leggere storie di amicizia nate, quasi per caso, con questi piccoli animali notturni dal carattere schivo, timoroso e poco socievole. La curiosità o il bisogno di cercare cibo sono più forti della proverbiale indifferenza e spingono il predatore selvatico dal muso lungo e affusolato ad avvicinarsi all’uomo. Come è accaduto qualche giorno fa a Daiana catapultata nella storia scritta da Antoine de Saint-Exupéry, quando nel bel mezzo di una festa ha dovuto fare conti con una ‘visita inaspettata’.

«Qualcuno mi ha chiamata dicendo che c’era una volpe in difficoltà – ha raccontato – così mi sono precipitata a vedere cosa stesse accadendo. Mi sono avvicinata con molta paura, ho allungato la mano avendo mille pensieri tra cui ‘e se mi mordesse?’. Alla fine sono rimasta immobile».

È un incontro insolito, è comprensibile non sapere come comportarsi di fronte ad un animale che, tra l’altro, sembra aver bisogno di aiuto. Alla fine è stata la piccola volpe a ‘rompere il ghiaccio’, a superare le incertezze.

«Ha cominciato ad annusarmi, io ho allungato la mano piano piano e si è fatta accarezzare, stranissimo» ha raccontato Daiana. La volpe era entrata da sola in un ristorante, ma probabilmente ‘disorientata’ e spaventata dalla gente che in quel momento affollava la sala non è riuscita più a trovare una via d’uscita. Era paralizzata dalla paura. Così Daiana l’ha portata in un posto sicuro, dove l’animale ha ritrovato la sua tranquillità. «15 minuti dopo – ha raccontato – si è allontanata in una campagna»

Daiana spera di rivederla ancora «Arrivederci piccola – conclude – se un giorno decidessi di tornare io sono qui pronta ad accarezzarti».