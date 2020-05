Per festeggiare il 2 giugno Cerrate apre al pubblico gratuitamente e per il personale sanitario c’è la tessera Fai in omaggio

Per festeggiare insieme a tutto il Paese la Festa della Repubblica e celebrare il seppur prudente ritorno alla normalità, martedì 2 giugno il Fai – Fondo Ambiente Italiano aprirà a contributo libero volontario i suoi Beni, per offrire ai visitatori, in un’occasione così solenne, una giornata speciale nei luoghi meravigliosi di cui si prende cura in tutta Italia, e che rappresentano inestimabile patrimonio storico, artistico e paesaggistico in cui la Nazione intera si riconosce e si ritrova.

A Lecce sarà possibile, quindi, visitare l’Abbazia di Cerrate.

Ingresso gratuito

Il FAI aprirà al pubblico per la Festa della Repubblica rinunciando al biglietto d’ingresso e affidandosi alla generosità dei visitatori, dopo la lunga chiusura, per celebrare la forza dell’Italia che finalmente inizia a guardare con slancio e speranza al domani. Un’occasione speciale, alla quale aderire prenotandosi sul sito www.ibenidelfai.it.

Iscrizione gratuita al Fai per il personale sanitario

A partire dal 2 giugno, inoltre, medici, infermieri e personale sanitario che visiteranno i Beni o parteciperanno agli eventi nazionali organizzati dalla Fondazione potranno ricevere in omaggio la tessera di iscrizione annuale al FAI, presentando in loco i documenti attestanti la professione. Un gesto concreto e tangibile con cui la Fondazione intende mostrare la sua gratitudine nei confronti di chi ha operato in prima linea per la salvezza di tutti durante l’emergenza sanitaria, con lo stesso valore di chi in passato ha combattuto per la difesa del Paese.

“I Luoghi del Cuore”

Infine, per sottolineare e ribadire con forza anche in questa occasione quanto il voto sia in primis un dovere civico, ma anche una straordinaria opportunità per determinare il futuro, il Fondo Ambiente Italiano e il suo Presidente Andrea Carandini invitano tutti a partecipare al censimento de “I Luoghi del Cuore”.

Lanciata il 6 maggio, la X edizione de I Luoghi del Cuore ha già superato i 270mila voti e a partire dal 2 giugno si potrà votare anche nei Beni del FAI, oltre che online.

Le visite si potranno svolgere solo su prenotazione collegandosi al sito www.ibenidelfai.it. Sul portale si troveranno anche informazioni su orari, altri giorni di apertura dei Beni ed eventuali servizi offerti in loco.