La Befana vien di notte…con il Pronto Soccorso dei Poveri! La nuova iniziativa di solidarietà

“La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte…” Si chiama così l’iniziativa dell’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri, coordinata da Tommaso Prima, tesa a regalare un pensiero dolce a tutti quei bambini che non se lo possono permettere perchè vivono in famiglie con grande disagio economico o sociale. Una calza dell’Epifania ripiena di cioccolatini può essere un piccolo gesto di attenzione in un momento in cui tutti avvertiamo la scia luminosa dei buoni sentimenti che animano il periodo delle feste natalizie.

Sono tante le iniziative di solidarietà che si stanno susseguendo in questa direzione…Leccenews24 voleva sottoporre alla vostra attenzione anche questa, anche l’ennesima sfida del Pronto Soccorso dei Poveri che non perde occasione di accendere la luce della solidarietà ogniqualvolta c’è la possibilità di farlo.

“Nella serata di mercoledì 5 gennaio – scrive in un post Tommaso Prima – consegneremo a domicilio a famiglie bisognose e a qualche ‘casa famiglia’ le calze che riusciremo ad avere entro domani pomeriggio chiamando il 346.9537000. Vi prego di essere generosi, perchè senza l’aiuto dei benefattori non si può fare solidarietà. Le calze possono essere portate anche presso l’edicola da Mario a Porta Napoli presso la quale ci recheremo prima dell’ultimo giro!”