Vince 100 euro al Gratta & Vinci e compra pizze e birre a due famiglie in difficoltà di Carmiano. Una bella storia dal Salento

Non ci ha pensato nemmeno un secondo Pamela a cosa destinare la vincita del suo piccolo colpo di fortuna nella giornata di ieri. Non che sia una giocatrice abituale, tutt’altro. Pamela ogni tanto si diverte a comprare uno di quei biglietti cosiddetti ‘Gratta e Vinci‘, quel marchio che identifica le lotterie nazionali ad estrazione istantanea e che ogni tanto dispensa un po’ di gioia a chi sa giocare con responsabilità e consapevolezza.

Fatto sta che Pamela appena ha terminato di grattare con la monetina ha capito subito che il suo era finalmente un biglietto vincente. La vincita ammontava a 100,00 euro. Poca cosa per svoltare e cambiare vita…ma tanta roba se si ha in mente di compiere un gesto, un piccolo gesto di solidarietà. E così l’attivista del Pronto Soccorso dei Poveri ha pensato bene di incassare quella vincita, recarsi in una pizzeria, acquistare delle pizze, qualche birra e qualche lattina di coca cola e consegnare il tutto a due famiglie di Carmiano che versano in serie difficoltà economica e che l’associazione di volontariato aiuta come può.

Pamela ha voluto regalare loro una domenica diversa. Non il necessario, per una volta: pasta, pomodoro, zucchero, biscotti. La spesa tradizionale, insomma. Bensì qualcosa di diverso, di superfluo forse, una pizza sfiziosa da mangiare con la propria famiglia, quella pizza a cui chi versa in difficoltà economiche spesso deve rinunciare per comprare l’essenziale.

“Grazie a Pamela che ieri dopo aver vinto un gratta e vinci, con la vincita ha comprato, portato e donato delle pizze a persone bisognose che non avevano nulla da mangiare…. Evviva il Pronto soccorso dei poveri”, con questo post Tommaso Prima, presidente del Pronto Soccorso dei Poveri ha voluto ringraziare la volontaria della sua associazione che tante iniziative benemerite compie nel Salento.