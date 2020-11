500 “angeli” per un Natale solidale, l’associazione “Anna e Valter” a sostegno di Bimbulanza

Sarà un Natale un po’ diverso quello del 2020, come nessuno di noi l’ha mai visto. Ma non sarà il Covid-19 a fermare lo spirito che anima la festa più attesa dell’anno. Non ci saranno gli eventi natalizi che popolano le strade salentine, né i mercatini ma lo spirito di solidarietà non mancherà. Parte dall’associazione “Anna e Valter” l’iniziativa a sostegno di Bimbulanza, il progetto dell’associazione “Cuore e mani aperte verso chi soffre”.

In cantiere già da marzo scorso, con l’appoggio dell’appena nominato assessore regionale Alessandro Delli Noci, l’iniziativa di solidarietà ha deciso di rendere il Natale più magico.

Per sostenere Bimbulanza, l’Associazione ha chiesto all’artigiano Antonio Russetti di creare 500 angeli, i cosiddetti “pupari” da vendere per beneficenza. Il maestro artigiano, che da sempre esibisce la sua arte durante le fiere ed i mercatini tipici di questo periodo ha subito accolto l’appello di solidarietà, per una giusta causa.

Ad ognuno degli ‘angeli’ è affidata una pergamena che porta un messaggio: tutti i ricavi dalla vendita di questi “pupari” andranno a Bimbulanza, con un’offerta minima di 5 euro. Ma non solo: gli angeli sono stati benedetti proprio oggi, al Vito Fazzi di Lecce, da Don Gianni. Molti degli angeli sono già stati acquistati da ristoratori e lavoratori del mondo delle fiere, in segno di solidarietà.

L’iniziativa di solidarietà è organizzata dall’Associazione Anna e Valter, a supporto di “Cuore e mani aperte verso chi soffre” Onlus, in collaborazione con Tropical Point, Utopia Sport, i Libertini – Music, Drink&Foood, Yaam Pizzerie e Leccenews24.

Per l’acquisto si può contattare la pagina Facebook dell’associazione Anna e Valter o chiamare al 389 948 7226.