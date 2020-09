Unisalento, parte il nuovo anno accademico. Da lunedì al via le lezioni

Da lunedì 14 settembre 2020 prenderanno il via le lezioni dell’Anno accademico 2020/2021 di numerosi corsi di laurea dell’Università del Salento.

Fino al 5 ottobre tutto si svolgerà esclusivamente a distanza, poi per un gran numero di insegnamenti si passerà alla modalità “parallela”: con una semplice prenotazione, gli studenti potranno cioè seguire in aula le lezioni, che saranno contestualmente video trasmesse sulla piattaforma predisposta dall’Ateneo. La modalità “parallela” proseguirà per tutto il primo semestre.

«Avviamo le attività didattiche on line per dare la possibilità agli studenti, e in particolare alle matricole, di prendere dimestichezza sia con la piattaforma utilizzata per la didattica a distanza, sia con il servizio che utilizzeremo per la prenotazione del posto a lezione», spiega il Rettore dell’Ateneo salentino Fabio Pollice. «All’avvio delle lezioni in presenza, garantiremo inoltre la sicurezza di docenti e studenti assegnando un’unica aula tecnologicamente attrezzata per ciascun anno di corso, e supporteremo soprattutto i neoiscritti con apposite attività di mentoring in presenza nei casi di insegnamenti svolti unicamente in teledidattica».

La prenotazione del posto a lezione sarà possibile sia dal portale (funzione “Prenota il tuo posto a lezione”), sia dalla nuova app UniSalento-Prendoposto.

«Faremo tesoro delle difficoltà affrontate con successo nei mesi scorsi», conclude il Rettore Pollice, «rendendole occasioni di ulteriore miglioramento. Con questa certezza auguro a tutti noi, e soprattutto ai nostri studenti, un buon inizio d’anno accademico».