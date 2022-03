“Insieme per Sant’Oronzo”, partita la raccolta fondi per realizzare una copia della statua del Santo protettore

Partita ufficialmente “Insieme per Sant’Oronzo”, l’iniziativa promossa da Comune e Arcidiocesi di Lecce, finalizzata a una raccolta fondi per finanziare la realizzazione di una copia della statua del Santo Patrono, attraverso lo strumento dell’Art Bonusche consente un credito d’imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua contributi al sostegno del patrimonio pubblico culturale.

“Siamo qui insieme a Sua Eccellenza per trasferire un messaggio alla cittadinanza”, ha affermato Carlo Salvemini, primo cittadino del capoluogo. “Sappiamo che la statua di Sant’Oronzo è stata tolta dalla sulla colonna per essere restaurata. Una volta ultimato tutto, con il Ministero si è stabilito che per la sua conservazione l’opera fosse musealizzata, al riparo da eventuali nuovi danni. Attraverso un dialogo con la Curia, abbiamo preso la decisione di collocare in piazza una copia, che dovrà essere realizzata. Un’operazione meno semplice di quello che sembra. Per questo ci siamo rivolti alle eccellenze del territorio e grazie al supporto scientifico del Direttore del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, Raffaele Casciaro, abbiamo individuato la ditta per la realizzazione, poi si è scelto il materiale. I tempi di esecuzione non saranno brevissimi, il quadro economico ammonta a circa 200mila euro e con l’Arcivescovo si è deciso di avvalersi dello strumento dell’Art Bonus. Ci è sembrato un modo collettivo per vivere questo momento. Siamo convinti che in tanti risponderanno e certi che in breve tempo raccoglieremo la cifra necessaria”.

A realizzare la statua, sarà la Fonderia Nolana Del Giudice, azienda di eccellenza in Italia nella manifattura delle arti plastiche e nella realizzazione di opere scultoree con materiali di bronzo, alluminio, ottone, bronzo bianco, acciaio e resina. La ditta è stata individuata dopo una ricognizione. La copia sarà realizzata in bronzo con la tecnica della fusione a cera persa.

“Esprimo gratitudine al Comune per la collaborazione, che si è concretizzata molte altre volte, pur nelle rispettive autonomie. Siamo al servizio della comunità e di tutto ciò che rappresenta i valori di una città”, ha dichiarato l’Arcivescono Metropolita di Lecce, Mons. Michele Seccia. “Quest’anno stiamo celebrando il Giubileo Oronziano e mi preme ringraziare anche i cittadini per la collaborazione che stiamo avendo, sulla quale non ho mai dubitato, che si è vista in tante circostanze. Sant’Oronzo, oltre che di Lecce, è il santo protettore di tante altre città della Puglia. Ciò che voglio augurare è che questa azione che viene promossa, possa far comprendere a tutti che non si tratta semplicemente di un fatto esteriore, ma di sostanza, di valori che abbiamo ricevuto e che vogliamo trasmettere alle generazioni future”.

Chi volesse contribuire, godendo delle agevolazioni fiscali, dovrà collegarsi al link apposito e seguire le istruzioni in calce alla pagina per effettuare il bonifico, specificando nella causale “Art bonus – Comune di Lecce – INSIEME PER S. ORONZO – Codice fiscale o P.Iva del donatore”.