A San Pietro in Lama stop dell’acqua per 8 ore, Aqp avverte: “Evitare gli usi non essenziali”

Il 15 ottobre sarà una giornata di gran lavoro per i tecnici di Acquedotto Pugliese. Questi, infatti, saranno impegnati a Taviano e San Pietro in Lama.

Aqp, allo scopo di migliorare il servizio idrico, sarà costretto a interrompere la normale erogazione nel comune a pochi passi da Lecce. I lavori riguarderanno l’inserzione di nuove opere acquedottistiche e per consentire ai tecnici di operare in tranquillità e sicurezza sarà necessario sospendere la fornitura idrica. La data da segnare è quella del 15 ottobre 2019. le strade, invece, via Edificio Scolastico, via XX Settembre, via Roma e vie limitrofe.

Lo stop prenderà il via alle 08:00 per concludersi alle 16:00, per una durata di otto ore.

Naturalmente potrebbero essere avvertiti dai cittadini una serie di disagi, ma solo ed esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Per limitare il più possibile i ‘fastidi’, l’ente di “Via Cognetti” raccomanda i residenti dell’area interessata alle operazioni di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica.

Chi necessitasse di maggiori informazioni, potrà rivolgersi al numero verde 800.735.735; oppure collegandosi al sito, www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”); o tramite social attraverso Twitter, account @AcquedottoP e Facebook.