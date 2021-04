“Intersezioni, conversazioni filosofiche per imparare il Medioevo. Al via un ciclo di seminari di Unisalento

Dal 15 aprile al 27 maggio 2021 è in programma la nona edizione di “Intersezioni”, ciclo di seminari a cura del CETEFIL – Centro per l’edizione di testi filosofici medievali e rinascimentali, in collaborazione con il corso di laurea in Filosofia e il Dottorato internazionale in “Forme e storia dei saperi filosofici” dell’Università del Salento. Cinque gli appuntamenti di quest’anno sul tema “Soggetto e libertà”, che si svolgeranno online e saranno aperti al pubblico.

Nata da un’idea della professoressa Alessandra Beccarisi, direttrice del Centro CETEFIL, l’iniziativa si propone di “esplorare le connessioni e le influenze tra regioni, linguaggi e culture del Medioevo mettendo in luce la complessità della cosiddetta Età oscura”. Saranno approfondite alcune tematiche di storia della filosofia in generale e di storia della filosofia medievale in particolare, attraverso lezioni e seminari tenuti da studiosi di prestigio nazionale e internazionale.

Primo appuntamento online giovedì 15 aprile 2021 alle ore 9 : la professoressa Irene Zavattero dell’Università di Trento relazionerà su “Libero arbitrio nel XIII secolo: la capacità di scegliere in tensione fra ragione e volontà”.

Il programma completo

10 maggio 2021, ore 16, link: Chiara Frugoni (storica medievista), Epidemie, malattie e cura nel medioevo

21 maggio 2021, ore 10: Mauro Bonazzi (Università di Utrecht), Hannah Arendt, Socrate e la pericolosa libertà del pensiero

24 maggio 2021, ore 9: Mario De Caro (Università Roma 3), Libertà e identità personale

27 maggio 2021, ore 9.30: Peter Adamson (Ludwig Maximilian Universität, München), Who am I? The Avicenna’s flying man argument.