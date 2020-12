Gel disinfettante, paracetamolo e mascherine: il kit di Pronto Soccorso dei Poveri per i più bisognosi

Non è stato un anno facile per nessuno, soprattutto per chi ha difficoltà a trovare tutto: cibo, vestiti, disinfettante per difendersi dal virus che ha contagiato tantissime persone mandando in tilt gli ospedali in qualche occasione. Serve un vero e proprio kit di “sopravvivenza” anticovid per difendersi dal contagio e non tutti possono permetterselo.

È per questo motivo che parte l’iniziativa di Pronto Soccorso dei Poveri che vuole distribuire alle persone senza fissa dimora di Lecce un kit igienico-sanitario come regalo di Natale. Il kit sarà composto da mascherine, gel disinfettante, salviettine igieniche, compresse di paracetamolo, spazzolino e dentifricio, carta igienica, saponette e fazzoletti.

Tutto il necessario, insomma, che, purtroppo, non sempre è alla portata di tutti. L’iniziativa solidale dell’associazione guidata da Tommaso Prima, attivo sul territorio in soccorso delle persone bisognose, vuole regalare un Natale più felice a chi non se lo può permettere.

Chi vuole aiutare e donare qualcosa, il numero da chiamare è il 3469537000.