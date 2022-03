“La Bellezza della Legalità”, gli studenti incontrano Don Antonio Coluccia e il Magistrato Maria Francesca Mariano

Un incontro all’insegna della legalità e della lotta alla mafia. “La Bellezza della Legalità” è il titolo dell’evento organizzato dall’Istituto Comprensivo Tricase – Via Apulia, in programma domani mattina, 11 marzo, a parte dalle ore 11 nella sede centrale della scuola. I ragazzi della scuola secondaria di I grado incontreranno due personalità molto impegnate nella lotta al crimine.

A dialogare con gli studenti, infatti, ci sarà Don Antonio Coluccia, sacerdote originario di Specchia, molto noto per il suo impegno costante contro la mafia, da sempre in prima linea contro ogni tipo di illegalità ed in difesa di chi subisce ingiustizie. Non si è fatto intimidire nemmeno da alcune bombe carte lanciate durante un suo intervento sulla legalità nel quartiere Laurentino, a Roma. Nello stesso quartiere, alcuni giorni prima, aveva partecipato a una fiaccolata a sostegno del titolare di un bar aggredito.

Insieme a lui, anche il Magistrato Maria Francesca Mariano. Si tratta del più giovane magistrato di Italia, a soli 24 anni. Dopo l’esperienza professionale in Sicilia, oggi è Giudice della Corte di Assise di Lecce. È autrice di romanzi come “Ha visto e non ha taciuto” ; “Nel nome di Dio-un giudice penale e un sacerdote mago”, “Salento- racconti dal sud del mondo” e autrice del testo teatrale “Falcone e Borsellino. Storia di un dialogo”, rappresentato in occasione dell’inaugurazione del centro Paolo Borsellino nel gennaio 2013 a Palermo.

“Una mattinata importante per la nostra scuola», ha sottolineato la dirigente scolastica Rina Mariano, «abituata a mettere al centro dell’attività didattica ed educativa principi e valori, quali la legalità, il rispetto delle regole, il rispetto di sé stesso e dell’altro. Abbiamo voluto intitolare la giornata alla legalità e alla sua bellezza perché se contribuiamo a togliere lo sporco dai luoghi in cui la mafia, la malavita, la delinquenza il malaffare hanno messo le mani allora tutto diventerà più bello”.

A partire dalle 11 potrete seguire l’incontro e gli interventi di don Antonio Coluccia e del giudice Maria Francesca Mariano in diretta sul canale Youtube dell’Istituto comprensivo “Tricase – Via Apulia” (https://youtube.com/c/ICTRICASEVIAAPULIA) e sulla pagina Facebook de “il Gallo”.