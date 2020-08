“La mia vita insieme a Fido”, iniziativa sociale per gli amici a 4 zampe: microchip gratuito e premio al “Best in Show”

È previsto per oggi l’appuntamento con “La mia vita insieme a Fido”, tutto dedicato agli amici a quattro zampe. Collaborano all’iniziativa la sezione E.N.P.A. di Copertino, dal Comune di Lequile e il comune di San Pietro in Lama. Nello specifico potrà essere effettuata l’applicazione del microchip alle ore 18:30, mentre alle ore 20:30 si potrà partecipare e assistere alla sfilata cinofila che prevede il premio Bellezza e al migliore “animatore” sul palco. Ci sarà, inoltre, l’opportunità di assistere ad una dimostrazione cinofila preparata da esperti nel settore da cui i presenti potranno prendere spunti per migliorare la comunicazione e il rapporto speciale che si crea tra il padrone e il suo fedele amico a 4 zampe.

Non mancheranno, inoltre, degli specialisti, a disposizione gratuitamente, per proteggere i cani grazie all’uso del microchip, ormai obbligatorio per legge. Questo nuovo metodo di identificazione degli animali è molto più sicuro, indolore e certificato, motivo per cui non c’è alcuna ragione per sottrarsi al suo inserimento.

Da sempre il cane è definito il migliore amico dell’uomo e prendersene cura nel modo giusto è sicuramente una grossa ma soddisfacente responsabilità. Proposte come queste mettono in evidenza il rispetto e l’obbligo che abbiamo nei confronti dei nostri “compagni di vita”, ma anche la necessità di divertirsi insieme.

Contatti per Info: 320-9748748 / 328-0485203